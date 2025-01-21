Появилось видео нападения медсестры на ребенка в кемеровской больнице

Мать отшлепанного в больнице Кузбасса мальчика подтвердила, что с ним все хорошо

Медсестра отшлепала ребенка в одной из больниц Кемеровской области. Видеозапись с нападением на мальчика появилась в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, как медработница поймала спрятавшегося за углом ребенка и несколько раз ударила его сандалией.

«Бесенок! Пошли маме звонить!» — крикнула женщина.

Мальчик прятался от медсестры в темноте, и ей пришлось включить в палате свет, чтобы поймать маленького пациента.

Мать ребенка сообщила 360.ru, что с ее сыном сейчас все хорошо, но подробности ситуации раскрыть отказалась.

«Все хорошо, да», — отметила она.

После появления ролика в Сети глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина направила видео в Следственный комитет. По ее словам, мальчика ночью побили в детском инфекционном отделении больницы города Белово.

«В Кузбассе следователем СК организовано проведение доследственной проверки по сообщению о противоправных действиях медицинской работницы в отношении ребенка», — сообщили в региональном Следственном комитете.

Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Мизулина допустила, что это не первый случай, когда медсестра применяет насилие в отношении детей. Она добавила, что получила письмо от девочки, которая тоже сталкивалась с грубым отношением со стороны медицинской работницы из этой больницы.