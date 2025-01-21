Мизулина обратилась в СК из-за видео с отшлепавшей мальчика медсестрой

Видеозапись с медсестрой, которая отшлепала мальчика тапком в больнице в Кемеровской области, направили в Следственный комитет. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале .

По ее словам, медработница в детском инфекционном отделении больницы города Белово ночью избила ребенка. Мизулина предположила, что это был не единичный случай насилия в отношении детей в больнице.

«Мне написала девочка-подросток, которая также сталкивалась с грубым отношением со стороны этой медсестры», — отметила глава Лиги безопасного интернета.

Ранее в Татарстане тренер приказал воспитанникам детского сада избить мальчика, который не хотел заниматься. Мать ребенка сообщила, что это произошло во время футбольного кружка. В Сети появилось видео, на котором видно, что дети окружили сверстника и стали бить его руками и ногами.