Появилось видео наезда машины банка «Открытие» на пожилую пару в Москве

Наезд автомобиля сотрудника банка «Открытие» на пожилую пару в Москве попал на видео. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.

На них видно, как машина продолжила движение, несмотря на проходящих по «зебре» пешеходов. В итоге автомобиль наехал на людей, и они упали на асфальт. После этого из авто вышли несколько человек, один из них вызвал скорую помощь.

ДТП случилось в районе Чертаново Северное. Пострадавших отвезли в больницу. Об их состоянии пока неизвестно.

Ранее водитель в Нижнем Тагиле тоже сбил двух пешеходов. По предварительным данным, он потерял управление и выехал с проезжей части прямо на людей. Один из них скончался, второй в больнице.