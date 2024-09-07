Наезд автомобиля сотрудника банка «Открытие» на пожилую пару в Москве попал на видео. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.
На них видно, как машина продолжила движение, несмотря на проходящих по «зебре» пешеходов. В итоге автомобиль наехал на людей, и они упали на асфальт. После этого из авто вышли несколько человек, один из них вызвал скорую помощь.
ДТП случилось в районе Чертаново Северное. Пострадавших отвезли в больницу. Об их состоянии пока неизвестно.
Ранее водитель в Нижнем Тагиле тоже сбил двух пешеходов. По предварительным данным, он потерял управление и выехал с проезжей части прямо на людей. Один из них скончался, второй в больнице.
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Появилось видео наезда машины банка «Открытие» на пожилую пару в Москве
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