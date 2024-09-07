Автомобиль банка «Открытие» сбил в Москве двух пешеходов

Источник 360.ru: машина банка «Открытие» наехала на двух человек на юге Москвы

ДТП с участием легкового автомобиля сотрудника банка «Открытие» произошло в районе Чертаново Северное. Mercedes-Benz сбил двух человек, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

По его данным, автомобиль наехал на пожилую пару. Информации о состоянии пострадавших пока нет.

Ранее в Нижнем Тагиле мужчина за рулем иномарки Volkswagen сбил двух пешеходов на Индустриальной улице. Водитель потерял управление машиной и с проезжей части влетел в мужчин. Они оказались под колесами авто, один пострадавший скончался на месте. Второго пешехода поместили в больницу. По факту ДТП начали проводить проверку.