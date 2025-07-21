Появилось видео момента смертельного ДТП с горняками в Якутии

Вахтовый автомобиль марки «КамАЗ», перевозивший сотрудников шахты «Восточная Денисовская» в Якутии, съехал с дороги в обрыв и перевернулся. Видео момента ДТП появилось в распоряжении 360.ru.

По информации пресс-службы угледобывающей компании «Колмар», жертвами аварии стали 13 человек. Еще 19 получили травмы различной степени тяжести, 10 горняков госпитализировали.

«В данный момент двое пострадавших отправлены санитарным рейсом в Якутск, троим проводятся операции в Нерюнгри», — отметили в «Колмар».

Компания выразила соболезнования близким погибших и подтвердила, что предпримет все возможные меры, чтобы поддержать семьи жертв ДТП и пострадавших. В связи с ЧП запустили горячую линию и создали оперативную рабочую комиссию.

Ранее в республиканском МЧС рассказали, что автобус рухнул в высоты 30 метров в Нерюнгринском районе. Всего в салоне находилось около 36 человек.