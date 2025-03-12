Появилось видео крупного пожара в ТиНАО Москвы

Площадь пожара в Филимонковском муниципальном округе ТиНАО Москвы увеличилась до 300 квадратных метров. Огонь перекинулся со второго этажа производственно-офисного здания на кровлю, сообщила пресс-служба МЧС России.

Пожар в деревне Милюково произошел вечером 12 марта. Огонь разгорелся на втором этаже здания и перекинулся на крышу, охватив 300 квадратных метров. К тушению присоединились около 40 человек с девятью единицами техники.

«Предварительно пострадавших нет», — сообщили спасатели.

Источник 360.ru заявил, что огонь не угрожает соседним зданиям. Произошло обрушение на площади 50 квадратных метров. Пожарные локализовали возгорание. Причина возгорания неизвестна.

В этот же день случился пожар в «Детском мире» на Лубянке. Вспыхнула витрина на первом этаже, площадь возгорания составила всего два квадратных метра. В здании сработала пожарная сигнализация, посетители успели эвакуироваться до приезда спасателей.