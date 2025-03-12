Офисное здание загорелось на юго-западе Москвы

Вечером 12 марта пожар начался в административном здании в Троицком административном округе Москвы. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло в деревне Милюково, на место выехали пожарные. По предварительным данным, площадь распространения огня — около 100 квадратных метров.

Информация о пострадавших не поступала, причины пожара выясняются. Угрозы перехода огня на другие строения на данный момент нет.

«Пожарные работают на месте, тушат. Это рядом с моим домом. Мне бы самой сейчас на сгореть», — рассказал об обстановке очевидец.

Ранее в среду пожар произошел в «Детском мире»на Лубянке. Площадь возгорания составила два квадратных метра, сотрудники и посетители эвакуировались еще до прибытия пожарных.