Офисное здание загорелось на юго-западе Москвы
Источник 360.ru: офисное здание вспыхнуло в деревне Милюково
Вечером 12 марта пожар начался в административном здании в Троицком административном округе Москвы. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.
ЧП произошло в деревне Милюково, на место выехали пожарные. По предварительным данным, площадь распространения огня — около 100 квадратных метров.
Информация о пострадавших не поступала, причины пожара выясняются. Угрозы перехода огня на другие строения на данный момент нет.
«Пожарные работают на месте, тушат. Это рядом с моим домом. Мне бы самой сейчас на сгореть», — рассказал об обстановке очевидец.
Ранее в среду пожар произошел в «Детском мире»на Лубянке. Площадь возгорания составила два квадратных метра, сотрудники и посетители эвакуировались еще до прибытия пожарных.