Пожар произошел в «Детском мире» на Лубянке

Источник 360.ru сообщил о пожаре в «Детском мире» на Лубянке

Павильон с детскими товарами загорелся в «Детском мире» на Лубянке. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

Позже он сообщил, что вспыхнула витрина пекарни, расположенной на первом этаже. Площадь возгорания составила два квадратных метра, сотрудники и посетители эвакуировались еще до прибытия пожарных. Пострадавших нет. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

Прибывшие сотрудники МЧС быстро ликвидировали пламя. На месте работали 18 спасателей и пять единиц техники.

«Прозвенела пожарная тревога, все эвакуировались. Лифты и эскалаторы остановились, все начали выходить постепенно, без толкучки», — рассказал 360.ru очевидец происшествия.

По его словам, пожарные прибыли на место через считанные минуты.

В пресс-службе самого «Детского мира» сообщили 360.ru, что ситуация полностью под контролем, ничьей жизни угрозы нет.

«В ближайшее время готовимся к открытию торгового центра. Безопасность посетителей — наш приоритет», — подчеркнули там.

Ранее взрыв прогремел в торгово-развлекательном центре «Свиблово». Вскоре сотрудники полиции задержали молодого человека, который подорвал банкомат в здании с помощью петард.