Пожар произошел в «Детском мире» на Лубянке
Источник 360.ru сообщил о пожаре в «Детском мире» на Лубянке
Павильон с детскими товарами загорелся в «Детском мире» на Лубянке. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.
Позже он сообщил, что вспыхнула витрина пекарни, расположенной на первом этаже. Площадь возгорания составила два квадратных метра, сотрудники и посетители эвакуировались еще до прибытия пожарных. Пострадавших нет. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.
Прибывшие сотрудники МЧС быстро ликвидировали пламя. На месте работали 18 спасателей и пять единиц техники.
«Прозвенела пожарная тревога, все эвакуировались. Лифты и эскалаторы остановились, все начали выходить постепенно, без толкучки», — рассказал 360.ru очевидец происшествия.
По его словам, пожарные прибыли на место через считанные минуты.
В пресс-службе самого «Детского мира» сообщили 360.ru, что ситуация полностью под контролем, ничьей жизни угрозы нет.
«В ближайшее время готовимся к открытию торгового центра. Безопасность посетителей — наш приоритет», — подчеркнули там.
Ранее взрыв прогремел в торгово-развлекательном центре «Свиблово». Вскоре сотрудники полиции задержали молодого человека, который подорвал банкомат в здании с помощью петард.