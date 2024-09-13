Появилось видео крупного пожара на мебельном производстве в Шатуре

Прокуратура начала проверку по поводу пожара в мебельном цехе в Шатуре

Спасатели локализовали пожар на мебельном производстве в Шатуре. Причину возгорания определит экспертиза. Прокуратура Подмосковья показала видео с места ЧП.

«Шатурская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожар в мебельном цеху в Транспортном проезде разгорелся днем 13 сентября. Огнеборцы локализовали его на площади 3,6 тысячи квадратных метров. По информации прокуратуры, для выяснения причин ЧП специалисты проведут пожарно-техническую экспертизу.

прокуратура Московской области
Фото: прокуратура Московской области/Telegram
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прокуратура Московской области
Фото: прокуратура Московской области/Telegram
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МЧС Подмосковья сообщило, что к тушению подключились 70 специалистов с 14 единицами техники. Вслед за локализацией они потушили открытый огонь. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. 360.ru показал кадры пожара, снятые очевидцами.

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