Появилось видео из петербургского аквапарка, где ребенок получил разрыв печени

Женщина скатилась с горки в петербургском аквапарке и влетела ногами прямо в живот мальчику. В результате он попал в реанимацию с разрывом печени. Видеозапись случившегося появилась в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, как мужчина помогает мальчику держаться на воде. В какой-то момент он проносил ребенка мимо горки, с которой скатилась женщина. Она на скорости влетела в мальчика, из-за чего тот получил разрыв печени и внутрибрюшное кровотечение.

ЧП произошло в аквапарке на улице Культуры, дом 1. На место прибыла скорая помощь, которая доставила ребенка в больницу. По информации источника 360.ru, пострадавший 2018 года рождения находится в тяжелом состоянии, его поместили в реанимацию.