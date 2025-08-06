Ребенок получил разрыв печени в аквапарке в Петербурге

Мальчик 2018 года рождения попал в реанимацию после посещения аквапарка в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его словам, ребенок катался на горке, когда ему на живот съехала женщина.

«Диагноз: травматический разрыв левой доли печени, внутрибрюшное кровотечение. Состояние здоровья: тяжелое, помещен в реанимацию», — заявил источник.

Все произошло 5 августа в аквапарке на улице Культуры, дом 1. Бригада скорой помощи доставила мальчика в Детскую городскую больницу № 2.

В аквапарке можно не только травмироваться, но и заразиться инфекциями. В летний период из-за жары и влажности возрастает риск подхватить грибок, предупредила врач-дерматовенеролог Ирина Гончакова.