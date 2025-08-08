Появилось видео из отделения почты в Москве после многомиллионного ограбления

Обстановку в отделении «Почты России» на улице Медиков в Москве после ограбления сняли на видео. Кадры появились в распоряжении 360.ru.

На ролике видно, что на место прибыли сотрудники полиции и инкассаторская служба.

«Почта работает в штатном режиме. Никаких табличек про следственные действия», — сообщил источник 360.ru.

Отделение почты ограбили утром 8 августа. В помещение ворвались вооруженные мужчина и женщина в масках. По данным прокуратуры, они украли около 4,8 миллиона рублей. Надзорное ведомство взяло ситуацию на контроль.

Правоохранителям предстоит поймать преступников и установить их личности.