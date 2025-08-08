Неизвестные в масках и с пистолетами ограбили отделение почты на юге Москвы

РЕН ТВ: вооруженные мужчина и женщина ограбили отделение почты в Москве

На юге Москвы двое в масках ворвались в почтовое отделение. Угрожая пистолетом, они забрали деньги. Об этом сообщил источник РЕН ТВ .

«Мужчина и женщина после ограбления скрылись, предположительно, на такси», — уточнил источник.

Злоумышленников разыскивают. На месте происшествия работает полиция.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве 360.ru ответили, что пока ничего не знают о преступлении.

«Нет, пока такая информация не поступала», — ответили в пресс-службе.

Ранее правоохранители задержали 28-летнего жителя Кемерова, подозреваемого в ограблении комиссионного магазина. Мужчина разбил витрину и украл два телефона. Ущерб составил около 10 тысяч рублей.