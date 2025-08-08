Грабители вынесли из отделения почты в Москве почти 5 миллионов

Прокуратура: из отделения почты в Москве украли 4,8 миллиона рублей

Вооруженные грабители украли из отделения Почты России в Москве порядка 4,8 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры .

По данным ведомства, злоумышленники в масках ворвались в отделение почты на улице Медиков.

«И, угрожая сотруднику предметом, конструктивно схожим с пистолетом, похитили денежные средства, после чего скрылись. Предварительно похищено порядка 4,8 миллиона рублей», — заявили в ведомстве.

Прокуратура координирует работу правоохранителей и контролирует установление местонахождения предполагаемых преступников, их задержание и привлечение к уголовной ответственности.

Об ограблении стало известно утром 8 августа. В отделение почты ворвались мужчина и женщина, на место прибыла полиция.