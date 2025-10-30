Появилось видео из колледжа в Москве, где студента ранило сигнальным пистолетом

Появилось видео из столичного колледжа, где от выстрела сигнального пистолета пострадал 16-летний студент. Кадры снял корреспондент 360.ru.

Сейчас на месте работают полицейские и врачи скорой помощи.

Пресс-служба столичного ГУВД сообщила, что, по предварительным данным, пистолет принес сам пострадавший. Выстрел произошел по его неосторожности. Подростку понадобилась госпитализация из-за полученных травм.

Как сообщили 360.ru очевидцы, это произошло около 16:40, когда пары в колледже уже закончились.

Ранее в Свердловской области школьник принес на уроки перцовый баллончик и распылил его на перемене. Пострадали 14 детей. Областная полиция сообщила, что ребенок импульсивен, вспыльчив и не любит критики, из-за чего регулярно конфликтовал со сверстниками.