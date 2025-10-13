Неизвестный распылил перцовку в школе в Екатеринбурге, пострадали 14 человек

Неизвестный распылил перцовый газ из баллончика в школе в Екатеринбурге, пострадали 14 детей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По предварительной информации, баллончик принес в школу четвероклассник, аэрозоль он распылил на перемене. Трое пострадавших отказались от госпитализации, а 11 человек отправили на обследование в больницу. Сейчас они уже дома, их жизни ничто не угрожает.

Прокуратура оценит, как соблюдалось законодательство в вопросах охраны жизни и здоровья детей, при необходимости примет меры. Что мотивировало школьника распылить газ, не сообщается.

