Названы фигуранты дела о столкновении трамваев в Кемерове

СК заявил о задержании директора КЭТК и мастера после ДТП с трамваями в Кемерове

Директора и мастера АО «Кемеровская электротранспортная компания» задержали следователи. Как сообщила пресс-служба регионального главка СК, они стали фигурантами дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после столкновения двух трамваев.

По версии криминалистов, подозреваемые отправили в рейс неисправный пассажирский транспорт, что привело к столкновению, в котором погиб один человек и более 100 получили травмы.

В пресс-службе подчеркнули, что степень тяжести причиненного вреда здоровью пострадавших сейчас уточняют.

Следователи провели обыск в организации и забрали часть документации. В ближайшее время сотрудники намерены обратиться в суд для избрания меры пресечения для задержанных.