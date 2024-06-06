Названы фигуранты дела о столкновении трамваев в Кемерове
СК заявил о задержании директора КЭТК и мастера после ДТП с трамваями в Кемерове
Директора и мастера АО «Кемеровская электротранспортная компания» задержали следователи. Как сообщила пресс-служба регионального главка СК, они стали фигурантами дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после столкновения двух трамваев.
По версии криминалистов, подозреваемые отправили в рейс неисправный пассажирский транспорт, что привело к столкновению, в котором погиб один человек и более 100 получили травмы.
В пресс-службе подчеркнули, что степень тяжести причиненного вреда здоровью пострадавших сейчас уточняют.
Следователи провели обыск в организации и забрали часть документации. В ближайшее время сотрудники намерены обратиться в суд для избрания меры пресечения для задержанных.
Отдельное уголовное дело после столкновения трамваев о нарушениях правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств завели в областном главке МВД.
Ехавшие в попутном направлении трамваи столкнулись на Логовом шоссе Кемерова в четверг, 6 июня. От полученных травм в больнице умер один из пассажиров. Общее число пострадавших составило 125 человек.
Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Илья Середюк уточнил, что состояние четырех госпитализированных врачи оценили как тяжелое. Более 100 человек, включая 10 детей отправили на амбулаторное лечение.