Появилось видео горящего склада в подмосковных Апаринках

Пожарные продолжают тушение пожара в подмосковной деревне Апаринки в Ленинском городском округе, ранее огонь локализовали. В распоряжении 360.ru появилось видео с места происшествия.

На кадрах видно, что над зданием складов поднимаются клубы дыма, сотрудники МЧС продолжают работу.

Пожар разгорелся в деревне Апаринки Ленинского района Московской области. Огонь охватил площадь 4200 квадратных метров складских помещений. Пожарные заявили, что существует угроза распространения огня на соседние здания.

Позже сотрудники МЧС сообщили, что пожар удалось локализовать, в здании частично обрушилась крыша.

Предварительно, пострадавших нет. В тушении принимали участие 65 сотрудников и 22 единицы техники.