Кровля горящего склада в Подмосковье частично обрушилась

МЧС сообщило о локализации пожара на складе в Апаринках

Пожарные локализовали пожар на складе в Апаринках, сообщили в пресс-службе МЧС. Там уточнили, что кровля горящего здания частично обрушилась.

«По уточенной информации, площадь пожара составляет 4200 квадратных метров. Частично обрушилась кровля», — отметили в МЧС.

На месте происшествия работают 65 специалистов, в тушении пламени задействовали 22 единицы техники. Столб густого дыма заметили далеко от места ЧП. По данным Telegram-канала Shot, на складе хранили текстильную продукцию местной фабрики — подушки, одеяла и матрасы. Информации о возможных пострадавших нет.

Вечером 18 сентября под Сергиевым Посадом загорелась крыша спортзала в санатории «Загорские Дали». На место тут же прибыли сотрудники МЧС. Они выполнили разведку — пламя распространилось на площади 1000 квадратных метров. Пожар ликвидировали, эвакуации не было.