20 сентября 2024 00:43 В подмосковной деревне Апаринки загорелся склад МЧС: в Подмосковье в деревне Апаринки горит склад на площади 5 тысяч «квадратов» 0 0 0 Происшествия

Пожары

МЧС РФ

Россия

Пожар разгорелся на складе в подмосковной деревне Апаринки. Пресс-служба МЧС России сообщила, что продолжает наращивать силы и средства для тушения.

По информации министерства, огонь охватил пять тысяч квадратных метров складских помещений. На месте на данный момент с пожаром борются 40 специалистов МЧС и 14 единиц техники.

Фото: Телеканал «360»

В аэропорту Внуково накануне произошло возгорание в помещении склада в районе терминала А. Загорелась машинка для нанесения разметки на тротуар. Пожар быстро потушили, но пострадал аэродромный рабочий, ему оказали медицинскую помощь. Аэропорт работает в штатном режиме.