В подмосковной деревне Апаринки загорелся склад

Пожар разгорелся на складе в подмосковной деревне Апаринки. Пресс-служба МЧС России сообщила, что продолжает наращивать силы и средства для тушения.
По информации министерства, огонь охватил пять тысяч квадратных метров складских помещений. На месте на данный момент с пожаром борются 40 специалистов МЧС и 14 единиц техники.
В аэропорту Внуково накануне произошло возгорание в помещении склада в районе терминала А. Загорелась машинка для нанесения разметки на тротуар. Пожар быстро потушили, но пострадал аэродромный рабочий, ему оказали медицинскую помощь. Аэропорт работает в штатном режиме.
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