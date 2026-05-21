Появилось последнее видео с перевернувшейся на Байкале лодки

В Сети появилась последняя видеозапись, сделанная пассажирами лодки, которая перевернулась у скалы Черепаха на Байкале 19 мая. Кадры опубликовали «Известия» .

На записи видно, как лодка на высокой скорости двигалась по Байкалу вдоль еще заснеженного берега. Спустя несколько секунд судно резко накренилось, перевернулось, а камера вместе с людьми оказалась в воде. Последние кадры фиксируют лишь всплески, пену и сильное волнение на поверхности озера.

По предварительной информации, на борту находились 18 человек. Спасатели сумели спасти 10 пассажиров, еще пять человек погибли.

Суд отправил владельца аэролодки под арест на один месяц и 29 суток и назначил ограничение свободы ее капитану. К случившемуся мог привести резкий маневр: после него судно перевернулось вверх дном и начало тонуть.