Хозяина и капитана перевернувшейся на Байкале аэролодки арестовали

Железнодорожный суд Улан-Удэ взял под стражу хозяина аэролодки, перевернувшейся на Байкале, и отправил под домашний арест ее капитана. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Лодка перевернулась 19 мая на озере Байкал. В воде оказались 17 человек, хотя на борту могло быть максимум 12. Кроме того, на людях не было спасательных жилетов. Пять пассажиров погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении правил безопасности при эксплуатации водного транспорта. По данным следствия, судовладелец допустил к управлению капитана без прав и не поставил лодку на учет.

Оба обвиняемых признали вину.

Ранее организовавший злополучную поездку туроператор рассказал 360.ru, что на борту находились жители Ступина и Каширы. По его информации, лодка накренилась, капитан попытался ее выпрямить, но не смог.