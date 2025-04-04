Появилось первое фото пострадавшего после нападения хаски в Сочи мальчика

После жуткого нападения хаски в Сочи девятилетний мальчик постепенно идет на поправку. Его отец Валентин Королев поделился с 360.ru первым снимком ребенка после перенесенной операции.

На фото мальчик в палате, сидя на кровати, собирает конструктор. На снимке можно увидеть, что в области ребенка шеи проходит питательный зонд, а на голове — шрамы после операции.

«Чувствует себя хорошо. Капельницы убрали, все уколы убрали. Теперь ждем результатов анализов, и уже на следующей неделе будут планировать еще операцию», — рассказал отец мальчика.

По словам отца, сейчас сын действительно увлекается сборкой конструкторов.

Две собаки породы хаски напали на девятилетнего мальчика в конце февраля. Животные разорвали ребенку лицо.

Позже полиция выяснила, что владелец не кормил собак почти десять дней. Его задержали. Теперь мужчине грозит уголовное преследование — ему уже предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему.