Гражданин Китая был на борту разбившегося в Амурской области Ан-24

Гражданин Китая находился на борту разбившегося Ан-24 в Амурской области. Об этом сообщил РЕН ТВ .

По данным журналистов, он учредитель компании, которая специализируется на добыче руды и драгоценных металлов.

Утром 24 июля в Амурской области потерпел крушение пассажирский самолет Ан-24, выполнявший рейс по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. Сначала самолет пропал с радаров, а потом его нашли горящим в 15 километрах от Тынды.

По предварительным данным, внутри находились шесть членов экипажа и 42 пассажира.

Ранее появилось видео с места падения Ан-24. В Амурской области открыли оперативный штаб и ввели режим ЧС. Волонтеры и спасатели пытались пробраться месту крушения самолета. Ситуацию осложняло то, что судно упало в труднодоступном месте.