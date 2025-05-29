Появилось новое видео момента смертельного взрыва в Ставрополе

Момент взрыва в Ставрополе попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как к погибшему замглавы Ставрополя Зауру Гурциеву подходит молодой человек, после чего происходит взрыв. Чиновник погиб на месте.

По данным Telegram-канала Shot, мощность самодельного взрывного устройства, который привел в действие убийца, составила примерно 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

Сразу после взрыва Гурциев оставался жив около пяти минут, но затем скончался. В первые мгновения он пытался отползти от места ЧП. Предположительно, взрывчатка была в сумке молодого человека.

К гибели Гурциева может быть причастен уроженец Краснодарского края Никита П., сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале. По его данным, этот мужчина нигде не работал и снимал квартиру рядом с местом взрыва.

«Не исключено, что он вовсе не собирался отыгрывать роль „шахида“, а СВУ было активировано дистанционно», — написал он.

Заур Гурциев — ветеран специальной военной операции, первый заместитель мэра Ставрополя. Утром 29 мая его внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Следователи возбудили уголовное дело. Они рассматривают все версии обстоятельств трагедии, в том числе теракт, организованный украинской стороной.