Появилось фото сгоревших на парковке в Москве автомобилей

Утром 20 июня в Москве послышались громкие звуки, похожие на взрывы. На парковке возле дома на Большой Филевской улице сгорели четыре автомобиля. 360.ru показал фото с места происшествия.

Машины получили сильные повреждения. Металлический корпус смялся, местами сошла эмаль. В одном из авто пострадал не только капот, но и салон.

Взрывы послышались на парковке у дома по Большой Филевской улице, 4, произошел пожар. Очевидцы заявили, что рядом лежал мужчина. Пожарные потушили открытый огонь. По информации источника 360.ru, пострадали четыре автомобиля.

В мае автомобили горели на улице Вольной на Соколиной Горе. На них перекинулся огонь с воспламенившихся мусорных баков. Очевидцы так же слышали взрывы. Пожарные потушили огонь. Площадь пожара составляла 30 квадратных метров.