На Большой Филевской улице в Москве услышали взрывы

На западе Москвы взорвались автомобили и начался пожар. Пострадали, по меньшей мере, один человек и четыре машины. Открытый огонь потушили, сообщил источник 360.ru.

Спасателей вызвали в 06:37 к дому на Большой Филевской улице, 4. По словам очевидцев, взорвались несколько машин. Неподалеку от них лежал мужчина.

К 06:43 открытый огонь ликвидировали. Пострадали четыре автомобиля.

Другое ЧП случилось в Большом Садовом пруду на севере Москвы. Во время прогулки с отцом умер 40-летний мужчина. Он почувствовал себя плохо, облокотился о забор и соскользнул в воду. Пострадавшего подняли с глубины 40-50 сантиметров.