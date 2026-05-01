По факту ЧП с вертолетом в Коми возбудили уголовное дело

Западное межрегиональное следственное управление СК России возбудило уголовное дело в связи с жесткой посадкой вертолета в Усинске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следствие установило, что Ми-8 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Коми. В результате ЧП нет погибших, информация о пострадавших уточняется.

Следователи устанавливают причины произошедшего.

Ранее в МЧС сообщили, что травмы получили 10 человек. Всего на борту вертолета находились 24 гражданина, пассажиры планировали долететь в Ненецкий автономный округ, чтобы заступить на вахту, но во время взлета транспорт опрокинулся.

По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, Ми-8 авиакомпании «Ельцовка» совершил жесткую посадку примерно в 15:45.