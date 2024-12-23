Появилось фото с места столкновения автобуса и маршрутки в Москве

Прокуратура показала фото с места ДТП с участием автобуса и маршрутки в Ясеневе

В Сети появилось фото с места столкновения маршрутки и автобуса в Ясеневе. Снимок опубликовала пресс-служба прокуратуры Москвы.

На кадрах видно, что маршрутное такси врезалось в автобус.

«По предварительным данным, водитель маршрутного такси частного перевозчика допустил столкновение со стоящим на остановке автобусом», — уточнили в пресс-службе.

Водитель маршрутки и пассажиры получили травмы. Прокуратура взяла на контроль ход и результаты проверки.

Авария произошла на Профсоюзной улице 23 декабря. Всего пострадали пять человек. Одного из пассажиров госпитализировали в Коммунарку, другого — в ГКБ № 13. Сотрудники ГУ МЧС по столице ликвидировали последствия ДТП.