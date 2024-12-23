Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой и автобусом в Ясеневе

Источник 360.ru: на Профсоюзной улице в Москве столкнулись автобус и маршрутка

Маршрутное такси и автобус попали в ДТП на Профсоюзной улице в районе Ясенево. Об этом сообщил источник 360.ru.

«Есть пострадавшие», — заявил он.

По данным источника, травмы получили пять человек.

Участником ДТП стал автобус 804 маршрута. Разлива топлива в результате аварии не произошло. На месте работают экстренные службы. Из-за аварии оказались перекрыты две полосы движения.

Утром 23 декабря на МКАД перевернулась фура с водкой. Грузовик наехал на бетонные блоки. Водитель пострадал, его госпитализировали врачи скорой помощи. Из-за случившегося перекрыли три полосы движения на МКАД, образовался большой затор.