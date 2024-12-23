Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой и автобусом в Ясеневе

Маршрутное такси и автобус попали в ДТП на Профсоюзной улице в районе Ясенево. Об этом сообщил источник 360.ru.
«Есть пострадавшие», — заявил он.
По данным источника, травмы получили пять человек.
Участником ДТП стал автобус 804 маршрута. Разлива топлива в результате аварии не произошло. На месте работают экстренные службы. Из-за аварии оказались перекрыты две полосы движения.
Утром 23 декабря на МКАД перевернулась фура с водкой. Грузовик наехал на бетонные блоки. Водитель пострадал, его госпитализировали врачи скорой помощи. Из-за случившегося перекрыли три полосы движения на МКАД, образовался большой затор.
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