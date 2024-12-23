Скорая реанимировала пассажира на месте ДТП в Ясеневе

Состояние одного пострадавшего в ДТП с автобусом и маршруткой в Ясеневе оценили как тяжелое. Пассажира реанимировали на месте аварии, сообщил источник 360.ru.
«Один пассажир в тяжелом состоянии, производятся реанимационные действия скорой», — заявил он.
По данным источника, пострадавшего направили в Коммунарку. Еще одного пассажира госпитализировали в ГКБ № 13.
Московские сотрудники МЧС ликвидировали последствия аварии, сообщила пресс-служба министерства.
Автобус и маршрутка столкнулись на Профсоюзной улице утром 23 декабря. Всего в результате аварии травмы получили пять человек. Из-за ДТП перекрыли две полосы движения.
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