Появилось фото с места падения грузового подъемника в Зеленограде
Столичная прокуратура взяла на контроль расследование падения грузового подъемника в промзоне в Зеленограде, при котором пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Прокуратура также опубликовала фото с места происшествия.
Ранее источник 360.ru сообщил, что подъемник упал с уровня второго этажа из-за обрыва троса. Один из пострадавших травмировал ногу, но сумел сам выбраться наружу.
В конце прошлого года лифт с двумя девушками рухнул на станции «Новогиреево» четвертого диаметра. Одна из них повредила ногу, другая получила травму живота.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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