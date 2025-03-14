Появилось фото с места падения грузового подъемника в Зеленограде

Столичная прокуратура взяла на контроль расследование падения грузового подъемника в промзоне в Зеленограде, при котором пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура также опубликовала фото с места происшествия.

Ранее источник 360.ru сообщил, что подъемник упал с уровня второго этажа из-за обрыва троса. Один из пострадавших травмировал ногу, но сумел сам выбраться наружу.

В конце прошлого года лифт с двумя девушками рухнул на станции «Новогиреево» четвертого диаметра. Одна из них повредила ногу, другая получила травму живота.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.