Лифт упал в административном здании в Зеленограде

Источник 360.ru сообщил о падении лифта в административном здании в Зеленограде

Лифт упал с уровня второго этажа в административном здании на территории промзоны в Зеленограде. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

У лифта оборвался трос. Внутри находился сотрудник, который получил травму ноги, но сумел сам выбраться наружу.

Другой информации о происшествии пока нет.

Ранее женщина упала в лифтовую шахту со второго этажа на Электрозаводской улице. Она выжила, но сломала руку и ногу. Спасатели подняли ее с помощью трехколенной лестницы и альпинистского снаряжения.