Лифт упал в административном здании в Зеленограде

Лифт упал с уровня второго этажа в административном здании на территории промзоны в Зеленограде. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.
У лифта оборвался трос. Внутри находился сотрудник, который получил травму ноги, но сумел сам выбраться наружу.
Другой информации о происшествии пока нет.
Ранее женщина упала в лифтовую шахту со второго этажа на Электрозаводской улице. Она выжила, но сломала руку и ногу. Спасатели подняли ее с помощью трехколенной лестницы и альпинистского снаряжения.
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