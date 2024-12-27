В Москве СК завел дело после падения лифта на станции МЦД

В Москве следователи возбудили уголовное дело после падения лифта на станции МЦД «Новогиреево». Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК.
Дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, завели после травмирования людей на подъемной платформе для маломобильных.
«Следователями и следователями-криминалистами проводится осмотр места происшествия, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в СК.