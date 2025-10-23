Появились страшные фото с места гибели супругов в загадочном доме с когтями в Балашихе

СК завел уголовное дело после гибели супругов в Балашихе

Следственный комитет по Московской области показал фото с места гибели семейной пары в Балашихе. В доме погибших, как стало известно ранее, нашли странные оккультные предметы.

В СК отметили, что, когда на место происшествия прибыли экстренные службы, оказалось, что дверь в дом закрыта изнутри. Для ее вскрытия вызвали сотрудников МЧС.

При тушении пожара нашли тело 51-летней женщины с колото-резаными ранениями. Также на втором этаже дома вблизи одного из очагов возгорания без сознания лежал муж погибшей, его спасти не удалось.

В прокуратуре Подмосковья подчеркнули, что взяли расследование под свой контроль.

По информации источника 360.ru, у женщины нашли минимум пять ножевых ранений. Ее пытались спасти, но, когда начали делать непрямой массаж сердца, у нее открылось кровотечение изо рта и носа.

Источник Baza ранее рассказал, что жилище пары оказалось заполнено ритуальными принадлежностями: оккультными книгами, когтями для сбора крови, ножами, метлами и другими эзотерическими атрибутами.