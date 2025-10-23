Супруги загадочно погибли при пожаре в Балашихе: в доме нашли ритуальные когти и метлы

В Московской области загадочно погибли супруги. На месте трагедии нашли ритуальные когти, а одно из тел было изрезано. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По данным журналистов, происшествие случилось в Балашихе — загорелся частный дом. После пожара внутри нашли тело 52-летней женщины, на нем было множество ножевых ранений. Рядом лежал ее 51-летний муж. Он, предположительно, умер от угарных газов.

Сам коттедж был забит ритуальными принадлежностями: когтями для сбора крови, оккультными книгами, метлами, ножами и другими эзотерическими атрибутами.

Как выяснили журналисты, дом пары загорелся не просто так — подожгли. Следователи выявили два очага возгорания. Хозяйку дома перед смертью семь раз ударили ножом.

