Появились подробности смерти школьницы в Бердске перед репетицией 1 Сентября
В Бердске перед началом учебного года случилось ЧП: в школе № 3 «Пеликан» прямо перед репетицией выступления ко Дню знаний скончалась девятиклассница. Стала известна причина ее смерти, сообщил сайт kp.ru.
За несколько дней до праздника школьники ждали начала репетиции, сидя на диване. Внезапно одной из девочек стало плохо.
«Когда пришла педагог и позвала детей в зал, все поднялись, а она так и осталась лежать на диванчике», — рассказала мама подруги.
Девушку вынесли на улицу, где ей начали делать искусственное дыхание. Скорую помощь вызвали немедленно. Но в школе дожидаться ее не стали.
«Девочку повезли в больницу на своей машине. Была внезапная остановка сердца. Медики говорят, что так бывает в ее возрасте», — пояснили в учебном заведении в школе.
В учебном заведении сообщили, что у погибшей девятиклассницы не было проблем со здоровьем. Она была отличницей, активно участвовала в школьной жизни и посещала патриотический клуб.
В СУ СК России по Новосибирской области идет проверка по факту произошедшего.
Ранее пермский школьник умер после драки на спортивной площадке лицея. Подросток повздорил с ровесниками, после чего один из парней ударил его по затылку.