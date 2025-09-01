Появились подробности смерти школьницы в Бердске перед репетицией 1 Сентября

В Бердске перед началом учебного года случилось ЧП: в школе № 3 «Пеликан» прямо перед репетицией выступления ко Дню знаний скончалась девятиклассница. Стала известна причина ее смерти, сообщил сайт kp.ru .

За несколько дней до праздника школьники ждали начала репетиции, сидя на диване. Внезапно одной из девочек стало плохо.

«Когда пришла педагог и позвала детей в зал, все поднялись, а она так и осталась лежать на диванчике», — рассказала мама подруги.

Девушку вынесли на улицу, где ей начали делать искусственное дыхание. Скорую помощь вызвали немедленно. Но в школе дожидаться ее не стали.

«Девочку повезли в больницу на своей машине. Была внезапная остановка сердца. Медики говорят, что так бывает в ее возрасте», — пояснили в учебном заведении в школе.

В учебном заведении сообщили, что у погибшей девятиклассницы не было проблем со здоровьем. Она была отличницей, активно участвовала в школьной жизни и посещала патриотический клуб.

В СУ СК России по Новосибирской области идет проверка по факту произошедшего.

