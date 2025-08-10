Пермский школьник умер после драки на спортивной площадке

Подросток на спортивной площадке лицея в Перми повздорил с ровесниками, после чего один из парней ударил его по затылку. В результате 13-летний школьник умер, сообщил KP.RU .

После драки учащийся потерял сознание и упал.

«Потом у него то ли приступ удушья начался, то ли кровоизлияние в мозг. Вызвали скорую, но вскоре он умер», — рассказал газете один из очевидцев.

Факт смерти изданию подтвердили в региональном главке Следственного комитета. Подробности случившегося ведомство не озвучило.

Ранее в Подмосковье умерла 13-летняя девочка, которую ударил молотком 16-летний подросток. Парень напал на двух школьниц рядом с СНТ «Пеленг-Борисово» в городском округе Домодедово.

Одну из раненных школьниц он оставил умирать на дороге, а второй удалось сбежать. Ее госпитализировали с травмой головы. Когда девушке стало лучше, ее отпустили домой на поправку. Нападавшего арестовали, он признал вину в полном объеме.