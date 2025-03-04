Появились подробности поножовщины в поселке Голубое под Зеленоградом

Друг раненного под Зеленоградом парня рассказал, что на него напал их знакомый

На молодого человека по имени Самир в поселке Голубое под Зеленоградом напал его знакомый. Об этом 360.ru сообщил друг пострадавшего Ариф.

По его словам, все началось с шутки. Молодые люди хотели по-дружески подтрунить над своим знакомым.

«Мы ему позвонили, решили пошутить. Мы друзья были, хорошо общались, все у нас нормально было, мы даже сами не ожидали, что настолько все сильно будет. Когда мы шутили, он начал обзывать нас, матами покрывать начал», — рассказал молодой человек.

На этом фоне между знакомыми разгорелся конфликт. Напавший угрожал ножом и самому Арифу.

«Он мне в звонке сказал: „Я тебя тоже пырну“. Когда мы у него на хате были, он на меня нож достал тоже. <… > Резко достает нож и хочет мне прямо в голову ударить. В этот момент Самир держит его руку», — заявил собеседник 360.ru.

Тогда приятелям удалось успокоить знакомого, но тот оскорбил честь Самира.

«Самир мне на работе говорил, что пойдет с ним встретиться. Я ему говорю: „Не иди один или вообще не иди, зачем? Он безбашенный“. Он сказал: „Нет, я пойду“», — поделился Ариф.

Он не исключил, что Самир так и не пошел на встречу, а знакомый напал на него, когда молодой человек возвращался домой.