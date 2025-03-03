Под Зеленоградом незнакомец напал с ножом на молодого человека

На записи видно, что агрессор догоняет молодого парня на тротуаре. Он бьет его со спины ножом, а затем быстро убегает. Рядом находятся прохожие — никто из них отреагировать не успел.

Раненый молодой человек — Самир Р. Он успел снять с себя куртку, но почти сразу упал. Известно, что пострадавший жил в поселке у друга отца.

Как рассказал 360.ru знакомый Самира, он работал в службе безопасности. Где именно, источник редакции уточнять отказался.

По данным Солнечногорской городской прокуратуры, пострадавшему 19 лет. Злоумышленник напал на него из-за конфликта на работе. Правоохранители взяли под контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью.

Ранее подросток получил удар ножом в лицо после конфликта в школе.