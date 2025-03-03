Под Зеленоградом незнакомец напал с ножом на молодого человека
В поселке Голубое под Зеленоградом мужчина ударил ножом молодого человека. Происшествие сняла камера наблюдения, знакомый пострадавшего рассказал подробности происшествия 360.ru.
На записи видно, что агрессор догоняет молодого парня на тротуаре. Он бьет его со спины ножом, а затем быстро убегает. Рядом находятся прохожие — никто из них отреагировать не успел.
Раненый молодой человек — Самир Р. Он успел снять с себя куртку, но почти сразу упал. Известно, что пострадавший жил в поселке у друга отца.
Как рассказал 360.ru знакомый Самира, он работал в службе безопасности. Где именно, источник редакции уточнять отказался.
По данным Солнечногорской городской прокуратуры, пострадавшему 19 лет. Злоумышленник напал на него из-за конфликта на работе. Правоохранители взяли под контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью.
Ранее подросток получил удар ножом в лицо после конфликта в школе.