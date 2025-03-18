Появились подробности о сгоревших заживо пяти детях в Башкирии

С матерью пятерых детей, заживо сгоревших при пожаре в многоквартирном доме в Давлекановском районе Башкирии, работают психологи. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров в своем Telegram-канале .

По его словам, в комнате, где находились дети и один взрослый, сработал извещатель. Но спасатели не успели прийти на помощь.

«В причинах и обстоятельствах пожара разбираемся, все службы сейчас на месте. С матерью детей работают психологи. Ситуацию держим на контроле и обязательно окажем всю необходимую помощь», — написал Хабиров.

Он выразил глубочайшие соболезнования близким и призвал жителей беречь себя и своих родных.

Прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

«Для координации деятельности правоохранительных органов и экстренных служб на место происшествия выехал прокурор Давлекановского района Тимур Каюмов», — сообщили в ведомстве.

В сгоревшей квартире обнаружили тела троих девочек, двоих мальчиков и мужчины. После гибели детей и взрослого при пожаре возбудили уголовное дело. Ход расследования поставили на контроль в аппарате следственного управления Башкирии.