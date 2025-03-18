В Башкирии возбудили уголовное дело после смерти пятерых детей при пожаре

Уголовное дело возбудили после гибели пятерых детей при пожаре в Давлекановском районе Башкортостана. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), по факту смерти шестерых человек в многоквартирном жилом доме в селе Вперед», — сообщили в ведомстве.

По предварительной информации следователей, загорелась квартира на втором этаже двухэтажного дома. Внутри нашли тела троих девочек, двоих мальчиков и мужчины.

Правоохранители и специалисты осмотрели место ЧП, назначили экспертизы, продолжают выяснять обстоятельства случившегося. Расследование поставили на контроль в аппарате следственного управления республики.

Ранее в МЧС Башкортостана сообщили, что площадь пожара в селе Вперед составила 2,5 квадратных метра. По неуточненным данным, загорелся натяжной потолок. К тушению привлекли пятерых спасателей и две единицы техники.