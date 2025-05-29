Появились подробности о погибшем при взрыве в Ставрополе ветеране СВО

Ветеран специальной военной операции на Украине Заур Гурциев, который погиб при взрыве во дворе жилого дома в Ставрополе, командовал воздушными силами при освобождении Мариуполя. Информация опубликована на сайте программы «Время героев», участником которой был Гурциев.

Гурциев также командовал частью, которую сформировал лично. Как сообщил проект WarGonzo в Telegram, одной из его наград стала медаль за участие в освобождении Авдеевки.

«Он получил орден „За военные заслуги“ за участие в освобождении Авдеевки. После службы стал первым замглавы Ставрополя и занимался противодействием терроризму и экстремизму», — написали авторы публикации.

После службы в зоне СВО Гурциев работал заместителем главы администрации Ставрополя. За свои боевые заслуги он был награжден орденом Мужества, орденом «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медалью Жукова и медалью Суворова.

Ранее появились фото с места гибели ветерана СВО Гурциева в Ставрополе. Взрыв прогремел недалеко от жилого дома на улице Чехова, 85/19. Повреждения получили несколько машин. Всего погибли два человека. Следователи возбудили уголовное дело, председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину доложат о ходе его расследования.