Бастрыкину доложат о расследовании взрыва, убившего 2 мужчин в Ставрополе

Председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела о гибели двух жителей Ставропольского края после взрыва. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

В четверг, 29 мая, в Ставрополе на улице Чехова рядом с многоэтажным домом произошел взрыв. Рядом нашли тела двух мужчин с серьезными травмами. Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Убийство двух лиц общеопасным способом» и «Незаконное приобретение и хранение взрывных устройств».

Один из погибших — ветеран специальной военной операции, первый заместитель мэра Ставрополя Заур Гурциев. В распоряжении 360.ru появились фото с места ЧП. После взрыва дом остался цел, но несколько машин рядом повреждены.

К месту происшествия прибыли наряды полиции, пожарные и скорая. Источник РИА «Новости» также сообщил о взрыве гранаты.