Появились подробности о кубинце, чуть не зарезавшем спасателя в Дзержинском

Приезжему с Кубы, чуть не зарезавшему спасателя в Дзержинском карьере, 18 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Прибывшие на место стражи порядка задержали нападавшего. Кроме того, они оказали первую помощь раненому, после чего передали его медикам. Правоохранительные органы проводят проверку.

Также Росгвардия опубликовала кадры с места происшествия.

Источник 360.ru в экстренных службах сообщил, что мужчину госпитализировали в Люберецкую районную больницу с колотой раной поясницы.

По словам очевидцев, кубинцы напились, вели себя очень громко и мешали отдыхать другим. Спасатели сделали им замечание, после чего приезжие полезли в драку. В отдел полиции доставили 10 задержанных, против восьми из них составили протоколы о мелком хулиганстве.