Появилось видео с места драки с поножовщиной на пляже в Дзержинском

В подмосковном Дзержинском на городском пляже группа кубинцев напала на спасателей, сделавших им замечание за шумное поведение. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении 360.ru.

По словам одного из очевидцев, драка началась возле туалета и волейбольного поля.

В какой-то момент один из участников понес девушку без сознания, а на пляже вспыхнуло сразу несколько потасовок. Большинство женщин покинули территорию сразу после начала конфликта, пояснил собеседник 360.ru.

Источник Mash при этом отметил, что иностранцы находились в состоянии алкогольного опьянения и мешали отдыху других посетителей. Когда сотрудники береговой охраны попытались вызвать полицию, один из отдыхающих вырвал телефон у спасателя и спровоцировал драку.

В подмосковной полиции подтвердили факт драки на пляже карьера в Дзержинском.

«Между группой мужчин и спасателями произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которой один из спасателей 1986 года рождения получил ножевое ранение», — уточнили в пресс-службе.

Сейчас пострадавший находится в больнице. Десять участников беспорядков доставили в территориальный отдел полиции.

Ранее массовая драка с применением холодного оружия произошла на юго-западе Москвы. В результате умер человек, еще трое пострадали.

UPD: по последней информации полиции, нарушителей порядка привлекли к административной ответственности. Против восьми человек составили протоколы о мелком хулиганстве.

«Материалы будут направлены в Люберецкий городской суд для принятия решения», — заключили в МВД.