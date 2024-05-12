Появились подробности о ДТП с участием ВАЗ на Сиреневом бульваре в Москве | 360°

12 мая 2024, 13:51
Появились подробности о ДТП с участием ВАЗ на Сиреневом бульваре в Москве
Прокуратура начала проверку после ДТП с участием ВАЗ в Москве
Утром 12 мая на востоке Москвы произошло ДТП. Водитель ВАЗ на Сиреневом бульваре выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с грузовиком Hyundai. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.
По данным надзорного ведомства, за рулем ВАЗ находился 19-летний молодой человек. В результате аварии пострадал он сам и две его пассажирки 2009 года рождения.
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Двух человек отвезли в Морозовскую больницу, еще одного пострадавшего доставили в ГКБ № 36.
Сотрудники прокуратуры Восточного административного округа Москвы начали проверку по факту ДТП. Вместе с правоохранителями они установят обстоятельства происшествия.
Накануне в Белгороде столкнулись две легковушки и автомобиль скорой помощи. В результате травмы получили восемь человек.
Скорая помощь
ДТП
Москва
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