Появились подробности о ДТП с участием ВАЗ на Сиреневом бульваре в Москве | 360°

Происшествия 12 мая 2024, 13:51 Появились подробности о ДТП с участием ВАЗ на Сиреневом бульваре в Москве Прокуратура начала проверку после ДТП с участием ВАЗ в Москве Пресс-служба прокуратуры Москвы / Telegram

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Утром 12 мая на востоке Москвы произошло ДТП. Водитель ВАЗ на Сиреневом бульваре выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с грузовиком Hyundai. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

По данным надзорного ведомства, за рулем ВАЗ находился 19-летний молодой человек. В результате аварии пострадал он сам и две его пассажирки 2009 года рождения.

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Двух человек отвезли в Морозовскую больницу, еще одного пострадавшего доставили в ГКБ № 36.

Сотрудники прокуратуры Восточного административного округа Москвы начали проверку по факту ДТП. Вместе с правоохранителями они установят обстоятельства происшествия.

Накануне в Белгороде столкнулись две легковушки и автомобиль скорой помощи. В результате травмы получили восемь человек.