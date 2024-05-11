Восемь человек пострадали в крупном ДТП в Белгороде | 360°

Происшествия 11 мая 2024, 14:28 Восемь человек пострадали в крупном ДТП в Белгороде ГИБДД: «Газель» и две легковушки столкнулись в Белгороде, 8 человек пострадали РИА «Новости»

Читать 360 в

Утром 11 мая в Белгороде произошло крупное ДТП с участием «Газели» и двух легковых автомобилей. В результате травмы получили восемь человек. Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД по региону.

По данным ведомства, на регулируемом перекрестке улица Попова — Белгородский проспект столкнулись «Газель», Toyota Avensis и Peugeot.

Реклама

В числе пострадавших оказались шесть человек из «Газели» и водитель Toyota. Также медики осмотрели несовершеннолетнюю пассажирку Peugeot, госпитализация ей не потребовалась.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Накануне в Петербурге произошло серьезное ДТП. Пассажирский автобус пробил ограду и упал в реку Мойку с Поцелуева моста. В результате погибли семь человек, водитель выжил. Он заявил, что у автобуса были неисправные тормоза.