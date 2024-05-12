Эксклюзив 12 мая 2024, 08:13 Три человека попали в больницу после ДТП на Сиреневом бульваре в Москве 360.ru: 3 человека пострадали в ДТП в районе Северное Измайлово в Москве

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Утром 12 мая на востоке Москвы произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика, пострадали три человека. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.

ДТП случилось на Сиреневом бульваре. В районе дома № 23А столкнулись грузовик и легковушка, уточнил собеседник 360.ru.

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В легковой машине, по его данным, травмы получили три человека. Двух пострадавших отвезли в Детскую Морозовскую больницу, еще одного человека доставили в ГКБ № 36. Информация о причинах ДТП уточняется.

Днем ранее водитель-подросток погиб при столкновении с большегрузом на Кубани.