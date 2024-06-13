Появились первые кадры стрельбы у Оптиной пустыни под Калугой

Момент стрельбы у Оптиной пустыни под Калугой запечатлели на видео. Кадры появились в распоряжении 360.ru.

Мужчина с оружием подошел к машине, у которой стояли две прихожанки. Он выстрелил в воздух, напугав женщин.

«Боже, их надо спасать. Батюшка, звоните в охрану», — сказала женщина в автомобиле.

Затем стрелок подошел к машине и потребовал пассажиров выйти из нее. Параллельно раздавались выстрелы. Одна из женщин призвала мужчину остановиться.

По данным правительства Калужской области, во время совершения преступления мужчина находился в неадекватном состоянии. В ходе стрельбы пострадала женщина, ее ранил отлетевший рикошетом фрагмент асфальта. В СМИ появилась информация, что мужчина собирался устроить ограбление. Истинные мотивы стрелка предстоит установить следователям.

Злоумышленника задержали по горячим следам. Против него возбудили уголовное дело по статье о разбое, совершенном с применением оружия.

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